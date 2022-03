Landtag : Heinold: Mit Grünen stärkste Kraft im neuen Landtag

Schleswig-Holsteins Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold will bei der Landtagswahl am 8. Mai mit ihrer Partei stärkste Kraft werden. „Mein Ziel ist es, Ministerpräsidentin zu werden“, sagte die Finanzministerin am Montag. Zu den Koalitionsoptionen hielt sie sich weiter bedeckt. „Es gibt keine Vorfestlegungen.“

Bei einer am 10. März veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks kamen die Grünen wie die SPD auf 20 Prozent. Die CDU lag in der sogenannten Sonntagsfrage bei 33 Prozent. Aktuell regieren die Grünen in einer Koalition mit CDU und FDP. Die Landessprecherin der Grünen Jugend, Sophia Marie Pott, spr...

