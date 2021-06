Klima : Heizkosten-Streit in Koalition: Mietern drohen Mehrkosten

Eigentlich war der Kompromiss fast schon eingetütet in der Regierung, dann aber kam die Unionsfraktion. Worum es beim Heizkosten-Streit geht - und welche Folgen das hat.

Berlin | Auf Mieterinnen und Mieter könnten deutliche Mehrkosten zukommen. Grund ist ein heftiger Streit in der schwarz-roten Koalition um den Heizkostenaufschlag durch den neuen CO2-Preis. In der Unionsfraktion gibt es erheblichen Widerstand gegen einen in der Regierung erzielten Kompromiss einer hälftigen Aufteilung zwischen Mietern und Vermietern - der K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.