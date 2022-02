Politik : Hilfsangebote für Schulen nach Einmarsch in Ukraine

Russlands Krieg gegen die Ukraine ist auch in den Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern ein Thema. Im Unterricht solle Zeit eingeräumt werden, um mit den Schülern darüber zu sprechen, empfahl Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Donnerstag. Bei Bedarf könne psychologische Beratung organisiert werden. „Bei akuten Problemen wird schnelle Hilfe vor Ort abgesichert.“ Mobile Teams stünden den Schulen zur Verfügung.

Im Ministerium hätten sich Lehrkräfte ukrainischer Herkunft oder mit persönlichen Verbindungen in die Ukraine gemeldet, die sich sehr besorgt über die aktuelle Situation zeigten, so Oldenburg weiter. „Ich versichere diesen Kolleginnen und Kollegen sowie betroffenen Schülerinnen und Schülern, dass sie mit ihren Ängsten und Sorgen nicht alleine gelassen ...

