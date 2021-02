Krimi-Debüt : Hillary Clinton kündigt ihren ersten Polit-Thriller an

Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat sich bereits als Krimi-Autor einen Namen gemacht. Jetzt zieht Hillary Clinton mit ihrem Thriller-Debüt nach.

New York | Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton (73) veröffentlicht im Herbst ihren ersten Roman, einen Polit-Thriller. In „State of Terror“ (in doppeltem Wortsinn etwa Zustand des Schreckens oder Staat des Terrors) geht es um eine fiktive Außenminist...

