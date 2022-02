Politik : Hunderte demonstrieren in Hamburg gegen Krieg in der Ukraine

In Hamburg sind am Samstag wieder zahlreiche Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Bis zu 1000 Menschen fanden sich nach Polizeiangaben am Nachmittag vor dem Generalkonsulat der Ukraine ein, um ihre Solidarität auszudrücken. Auch vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation demonstrierten wieder Menschen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Etwa 1100 Demonstranten kamen laut Polizei auf dem Rathausmarkt zusammen, um gegen Krieg, Imperialismus und Waffenexporte zu demonstrieren.

In der Hauptkirche St. Petri sollte ein Friedensgebet mit Bischöfin Kirsten Fehrs und dem katholischen Erzbischof Stefan Heße stattfinden, zu dem auch Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erwartet wurden....

