Angriffe und Gefechte gehen weiter : Hunderttausende Ukrainer in Gefahr: Was in der Nacht zum Montag geschah

Die Angriffe und Gefechte gingen in der Nacht zum Montag in vielen Landesteilen der Ukraine weiter, wodurch sich die Lage Hunderttausender Menschen weiter verschlechtert: Was in der Nacht zum Montag geschah.

Zwölf Tage nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine verschlimmert sich die Lage Hunderttausender Menschen in den angegriffenen Städten. Die ukrainische Regierung mahnt eine sofortige Evakuierung aus den Städten an. Die Angriffe und Gefechte gingen in der Nacht zum Montag weiter. Berichte über den Beschuss eines Forschungsreaktors in Charkiw ...

