US-Außengebiet : Hurrikan «Maria» hat Puerto Rico erreicht

20.Sep.2017

Hurrikan «Maria» ist auf die US-Karibikinsel Puerto Rico getroffen. Satellitenbilder und Daten von Wetterstationen auf der Insel zeigten, dass das Auge des Hurrikans gegen 6.15 Uhr Ortszeit (12.15 Uhr MESZ) nahe der Stadt Yabucoa auf Land getroffen sei, teilte das US-Hurrikanzentrum mit.

Der Hafen der Stadt melde Windgeschwindigkeiten von 96 Stundenkilometern mit Böen von bis zu 182 Stundenkilometern, hieß es.

Der Hurrikan hatte sich zuvor leicht abgeschwächt und war am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) von Kategorie fünf auf die zweithöchste Kategorie vier zurückgestuft worden. Tausende Menschen haben sich bereits in Sicherheit gebracht. Zuletzt wurde Puerto Rico im Jahr 1928 von einem Hurrikan der Kategorie fünf heimgesucht.

Trump bezeichnete «Maria» auf Twitter als «Monster-Hurrikan». Den Puerto Ricanern sprach er seine Unterstützung aus. «Seid vorsichtig, wir sind mit unseren Herzen bei euch - und werden da sein, um zu helfen.»

Der Sturm hat auf seinem Zug durch die Karibik bereits schwere Verwüstungen auf der Insel Dominica und im französischen Überseegebiet Guadeloupe angerichtet. Auf Dominica knickten Bäume um, Häuser wurden beschädigt und Straßen überflutet. «Wir haben alles verloren, was man mit Geld kaufen und ersetzen kann», schrieb Premierminister Roosevelt Skerrit auf Facebook und sprach von «großflächiger Zerstörung». Er fürchte, dass Menschen bei Erdrutschen ernsthaft verletzt oder getötet worden seien.

In Guadeloupe sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere würden nach einem Schiffbruch immer noch vermisst, berichteten der Sender Franceinfo und andere französische Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf die örtliche Präfektur.

Ein Opfer sei am Dienstag von einem umstürzenden Baum erschlagen worden, hieß es. Eine andere Person sei an der Küste gestürzt. Auf Bildern aus Guadeloupe waren zahlreiche umgeknickte Bäume zu sehen. 80.000 Haushalte waren laut Präfektur zunächst ohne Strom.

Erst kürzlich war Hurrikan «Irma» durch die Karibik gezogen und hatte unter anderem auf Barbuda sowie im US-Bundesstaat Florida erhebliche Verwüstungen hinterlassen. Mehrere Menschen kamen ums Leben. In vielen Gebieten dauern die Aufräumarbeiten noch an, während sich die Menschen nun für den nächsten Sturm wappnen müssen.

Puerto Rico (spanisch: reicher Hafen) ist das größte Außengebiet der USA und hat rund 3,4 Millionen Einwohner. Sie sprechen mehrheitlich Spanisch. Hauptstadt ist San Juan. Die östlichste Insel der Großen Antillen ist mit knapp 9000 Quadratkilometern nicht einmal halb so groß wie Rheinland-Pfalz. Als assoziierter Freistaat gehört Puerto Rico derzeit nicht zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Zwar sind die Bewohner US-Bürger, aber sie dürfen nicht an der Präsidentschaftswahl teilnehmen, und ihre Delegierten im Kongress in Washington haben kein Stimmrecht. Kritiker sprechen von einem kolonialen System.