Corona-Pandemie : Impfstoff von Johnson & Johnson in EU zugelassen

Europa bekommt den vierten Corona-Impfstoff. Die EMA hat den Weg frei für das Präparat des US-Herstellers Johnson & Johnson gemacht. Es hat einen entscheidenden Vorteil: Nur eine Dosis reicht.

Amsterdam | Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Zulassung für den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson in der EU empfohlen. Damit gab die EMA am Donnerstag in Amsterdam grünes Licht für den vierten Impfstoff gegen Covid-19 in der EU. Die EU-Kommission genehmigte derweil am Sonntag den Impfstoff, wie Präsidentin Ursula v...

