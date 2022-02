Politik : Impftempo verringert: Interesse an Novavax-Impfstoff gering

Auch wenn die Impfskepsis in Mecklenburg-Vorpommern nicht so stark ausgeprägt ist wie in Sachen, so liegt die Impfquote doch weiter unter dem bundesweiten Durchschnitt. Mehr Tempo scheint auch mit dem neuen Impfstoff von Novavax nicht in die Impfungen zu kommen.

Allen Appellen zum Trotz kommt Mecklenburg-Vorpommern bei den Corona-Schutzimpfungen nur in Tippelschritten voran. Nach einem Zwischenhoch um den Jahreswechsel ist die Zahl der Impfungen im Februar wieder auf das niedrige Niveau von Herbst 2021 gefallen. Wie aus dem Impf-Überblick des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, wurden in der zweiten Februa...

