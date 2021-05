Pandemie : Indien meldet Tagesrekord an Corona-Toten

Das indische Gesundheitsministerium hat 3689 Todesfälle binnen 24 Stunden registriert - ein neuer, trauriger Rekord. Erste Hilfe aus Deutschland ist in Neu Delhi angekommen.

Neu Delhi | In Indien sind an einem Tag noch nie so viele Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. 3689 Todesfälle wurden nach Daten des Gesundheitsministeriums vom Sonntag registriert. Erst am Samstag hatte Indien mit seinen über 1,3 Milliarden Einwohnern als erstes Land weltweit an einem Tag mehr als 400.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus er...

