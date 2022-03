Pandemie : Infektionsgeschehen: Corona-Zahlen in Niedersachsen steigen

Die Kennzahlen für das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen nehmen zu. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 1372,3 nach 1319 am Freitag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben. Mit 22.067 bestätigten neuen Fällen erhöhte sich die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 1.251.823. Es wurden 12 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert. Die höchste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2232,2. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Helmstedt mit 642,5.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz stie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.