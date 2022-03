Pandemie : Infektionsgeschehen in Niedersachsen verschärft sich weiter

Das Corona-Geschehen hat sich in Niedersachsen bis zum Mittwoch weiter verschärft. Die zentralen Richtwerte zur Bewertung der Infektionslage sind gestiegen, wie aus vom Land veröffentlichen Daten hervorging. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach auf 1878,7, am Vortag lag sie noch bei 1811,2. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) starben 38 weitere mit Corona infizierte Menschen, die Gesamtzahl in Niedersachsen erhöhte sich auf 7864 Tote. Der Hospitalisierungswert stieg von 15,5 auf 15,8. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner mit Covid-19 in den Krankenhäusern aufgenommen wurden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.