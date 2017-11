Terrormiliz verliert Kontrolle : Iraks Truppen beginnen Offensive auf letzte IS-Gebiete

vergrößern 1 von 1 Foto: Uncredited 1 von 1

11.Nov.2017

Die irakische Armee hat im Westen des Landes eine Bodenoffensive auf eines der letzten Gebiete unter IS-Kontrolle begonnen. Befreit werden solle der Ort Rawa, teilte der Kommandeur der Operation, Abd al-Amir Raschid Jarallah, mit.

Rawa liegt im Euphrat-Tal rund 90 Kilometer östlich der syrischen Grenze. Dort hatten regierungstreue syrische Truppen in dieser Woche den Grenzort Albu Kamal von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erobert. Die Extremisten konnten bei einer Gegenoffensive Aktivisten zufolge jedoch fast die Hälfte der Orts wieder zurückgewinnen.

Der US-geführten Anti-IS-Koalition zufolge hat der IS mittlerweile rund 96 Prozent seines früheren Herrschaftsgebietes in Syrien und im Irak verloren. Die Extremisten kontrollieren nur noch wenige von Wüste geprägte Regionen an der Grenze zwischen beiden Ländern.