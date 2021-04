Urananreicherung : Iran meldet „Zwischenfall“ in Atomanlage Natans

Das Stromnetz hat in der iranischen Atomanlage Natans Probleme verursacht. Radioaktivität aber soll nicht ausgetreten sein.

Natanz | In der iranischen Atomanlage Natans ist es nach Angaben der staatlichen Atomorganisation AEOI in der Nacht zum Sonntag zu einem „Zwischenfall“ gekommen. Demnach gab es Probleme im Stromnetz in Teilen der Anlage. Behördensprecher Behrus Kamalwandi sagte am Morgen, dass es weder Verletzte noch einen Austritt von Radioaktivität gegeben habe. Die Ursac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.