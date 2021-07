USA : Iranische Geheimdienstler wegen Entführungsplan angeklagt

---/Office of the Iranian Presidency/AP/dpa/Archivbild

Im Iran landen Regierungskritiker nicht selten im Gefängnis, weshalb viele von ihnen ins Ausland fliehen. Doch auch dort müssen sie offenbar auf der Hut sein, wie ein Fall in den USA zeigt.

Washington | Die Staatsanwaltschaft in New York hat vier Mitarbeiter oder Informanten des iranischen Geheimdienstes wegen der geplanten Entführung einer US-Menschenrechtsaktivistin angeklagt. Sie wollten die im Stadtteil Brooklyn ansässige iranischstämmige Amerikanerin entführen und in den Iran verschleppen, wo ihr als Kritikerin des iranischen Regimes Strafver...

