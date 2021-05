Terrororganisation : IS reklamiert Angriff auf Moschee in Afghanistan für sich

Bei einem Anschlag auf eine Moschee in Afghanistan sind vor wenigen Tagen zwölf Menschen getötet worden. Der Islamische Staat hat sich zu dem Angriff bekannt.

Kabul | Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat einen Angriff auf eine Moschee in Afghanistan für sich reklamiert. Dabei waren am Freitag im Bezirk Schakar Dara der Provinz Kabul mindestens zwölf Menschen getötet worden, darunter der Imam des Gebetshauses. IS-Kämpfer hätten eine Sprengvorrichtung in einer Moschee platziert, heißt es in einer Erkl...

