Arbeitszeit im Wandel : Ist die Zeit reif für eine Vier-Tage-Woche?

Nur noch vier Tage in der Woche arbeiten, mehr Zeit für Familie, Freunde und die eigenen Hobbys: Die Diskussion um Arbeitszeitverkürzungen ist ein Dauerbrenner, auch in Deutschland. So drängen die Linken darauf, den Beschäftigten neue Freiräume zu eröffnen.

von Uwe Westdörp

07. Januar 2020, 19:58 Uhr

Osnabrück | Neu entflammt ist die Arbeitszeit-Debatte durch Überlegungen von Sanna Marin. Die 34-Jährige ist seit Kurzem Regierungschefin einer Fünf-Parteien-Koalition in Finnland. Sie hatte – noch im vergangenen Jahr – in einer Podiumsdiskussion gesagt, die Menschen verdienten es, mehr Zeit für ihre Familien, Hobbys oder Kultur zu haben. Eine Vier-Tage-Woche steht aber nicht im Regierungsprogramm und derzeit auch nicht auf der Agenda, so ein Regierungssprecher in Helsinki.



In Deutschland gibt es indessen einen klaren Ruf nach der Vier-Tage-Woche. „Das ist moderne Arbeitsmarktpolitik und wegweisend, auch für Deutschland“, so Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, gegenüber unserer Redaktion. Sie forderte: „Die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Produktivitätsfortschritt müssen dafür genutzt werden, dass die Menschen weniger arbeiten und mehr Lebensqualität haben.“ Die Zeit sei reif für eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Eine Reduzierung von Arbeitszeit dürfe nicht für Lohnkürzungen missbraucht werden.

Zimmermann kritisierte zugleich, die Bundesregierung komme leider nicht auf solche Ideen. „Die möchte lieber den umgekehrten Weg einer weiteren Ausweitung von Arbeitszeit im Rahmen der Digitalisierung gehen.“

Die Arbeitgeber kritisieren Forderungen nach einer Neuregelung dagegen als falsch. „Es wirkt realitätsfern, wenn wir in Deutschland über Arbeitszeitverkürzungen per Gesetz nachdenken, obwohl wir einen gravierend anwachsenden Fachkräftemangel haben. Das würde die ohnehin schwierige Situation am Arbeitsmarkt noch verschärfen“, so Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Wer weniger arbeiten möchte, kann das laut Kampeter auch heute schon im Rahmen umfänglicher Teilzeitregelungen. „Flexiblere Arbeitszeitregelungen schaffen für Beschäftigte Raum, um sich die eigene Arbeitszeit individueller einzuteilen und beispielsweise Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bekommen.“

In Deutschland gibt der Staat vor, wie viele Stunden gearbeitet werden dürfen. Pro Woche sind es laut Arbeitszeitgesetz höchstens 48 Stunden, und zwar für 48 Wochen im Jahr, da ihm mindestens vier Wochen Urlaub zustehen. Die Details sind Sache von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Immer häufiger spielen neben Geld- auch Zeitfragen eine zentrale Rolle in Tarifverhandlungen. So haben Beschäftigte der Metallindustrie die Möglichkeit, ihre Arbeitswoche für eine begrenzte Zeit von 35 auf 28 Stunden herabzusetzen, wenn sie sich etwa um pflegebedürftige Angehörige kümmern wollen. Im Gegenzug dürfen die Arbeitgeber mit mehr Arbeitnehmern als bisher eine 40-Stunden-Woche vereinbaren.