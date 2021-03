Migration : Italien blockiert Hilfsschiff „Sea-Watch 3“ in Sizilien

Das Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ liegt in Italien fest. Nach einer Sicherheitskontrolle machen die Börden Sicherheitsmängel und andere Regelverstöße geltend. Die Seenotretter sprechen von Schikane.

Augusta | In Italien gibt es erneut Tauziehen um ein festgesetztes deutsches Hilfsschiff: Die italienische Küstenwache hält das private Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ auf Sizilien im Hafen von Augusta fest, wie die Betreiber bestätigten. Es habe am Sonntag eine Sicherheitskontrolle der Behörden gegeben, erläuterte eine Sea-Watch-Sprecherin in Deutschland. Ital...

