Deutsche Geschichte : Jahrestage der Pogromnacht 1938 und des Falls der Mauer

09.Nov.2017

In Berlin etwa empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Präsidium des Internationalen Auschwitz-Komitees in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. In München werden bei einer Veranstaltung mit Oberbürgermeister Dieter Reiter die Namen von Opfern verlesen. In der Pogromnacht waren Synagogen und andere jüdische Einrichtungen in Brand gesteckt oder anders zerstört und zahlreiche Juden ermordet oder misshandelt worden.

Zudem wird an zahlreichen Orten noch an einen anderen Bezug des 9. November in der deutschen Geschichte erinnert: den 28. Jahrestag des Falls der Mauer 1989. Bei einer Veranstaltung in Berlin werden neben dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) auch 140 Jugendliche aus ganz Deutschland, aus Norwegen und Frankreich erwartet.