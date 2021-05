Besuch in Berlin : John Kerry: Klima-Beratungen mit deutschen Politikern

Der frühere US-Außenminister ist Joe Bidens Klimaschutzbeauftragter. Als Gast in Berlin führt er Gespräche mit einigen Ministern und Parteipolitikern.

Berlin | Der US-Klimaschutzbeauftragte John Kerry trifft sich an diesem Dienstag im Rahmen seines Deutschlandbesuchs mit mehreren deutschen Politikern, um über die internationale Klimaschutzpolitik zu beraten. Wie die US-Botschaft in Berlin am Morgen mitteilte, wird Kerry neben Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.