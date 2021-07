Großbritannien : Johnson bestätigt: England soll Corona-Maßnahmen beenden

Die britische Regierung will alle Corona-Maßnahmen aufheben - jedenfalls im Landesteil England. Trotz hoher Inzidenz hält Premier Boris Johnson an dem Plan fest und nennt als Grund die Impfkampagne.

London | In England sollen am 19. Juli alle Corona-Maßnahmen beendet werden. Dann fallen Abstandsregeln, Maskenpflicht und die Vorschrift zum Homeoffice weg, wie der britische Premierminister Boris Johnson am Montag bestätigte. In Pubs muss nicht mehr ausschließlich am Tisch serviert werden, bei Großveranstaltungen gibt es in Stadien und Arenen keine Platzb...

