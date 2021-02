Lockdown-Fahrplan : Johnson will bis Ende Juni alle Corona-Maßnahmen aufheben

Die Erfolge bei der Impfkampagne verschaffen der Regierung in London viel Rückenwind. Nun will sie den vom Lockdown erschöpften Menschen eine Perspektive geben.

London | Die britische Regierung will bis zum 21. Juni alle Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie in England aufheben. Das sagte Premierminister Boris Johnson am Montag bei der Vorstellung seines Lockdown-Fahrplans im britischen Unterhaus in London. Vora...

