Energieimport : Johnson will Öl aus dem Nahen Osten - Besuch in Abu Dhabi

Angesichts des Ukraine-Kriegs will London schnellstmöglich unabhängig von russischen Rohstoffen werden. Premier Johnson reist deshalb in den Nahen Osten. Der Besuch sorgte bereits vorab für deutliche Kritik.

In seinen Bemühungen um günstigere Energiepreise hat sich der britische Premierminister Boris Johnson in Abu Dhabi mit Kronprinz Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahjan getroffen. Man habe „die Notwendigkeit der Zusammenarbeit betont, um den weltweiten Energiemarkt zu stabilisieren“, teilte der Regierungssitz Downing Street am Mittwoch nach einem Treffen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.