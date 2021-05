Früherer Außenminister : Joschka Fischer: Grün-Rot-Rot keine ernsthafte Option

Joschka Fischer sieht im Hinblick eines möglichen Bündnisses aus grün-rot-rot nach den Bundestagswahlen im September große Hindernisse. Vor allem in Bezug auf die Linken.

Berlin | Der frühere Außenminister Joschka Fischer (Grüne) hält ein grün-rot-rotes Bündnis nach der Bundestagswahl für unrealistisch. „Ich glaube nicht, dass so eine Koalition wirklich eine ernsthafte Option ist“, sagte der 73-Jährige in einem Gespräch mit der RTL/ntv-Redaktion. Die SPD müsste in einem solchen Fall psychologisch erstmal damit klar kommen, d...

