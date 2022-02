Politik : Justizministerin warnt vor neuen Salafisten-Methoden

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza warnt vor neuen Methoden von Salafisten, mit denen junge Menschen für radikale Ideen gewonnen werden sollen. „In jüngster Zeit treten etwa einflussreiche Protagonisten in Erscheinung, die ihre demokratiefeindliche Ideologie im Vergleich zu „klassischen“ Salafisten weit weniger auffällig offenbaren“, sagte die CDU-Politikerin am Montagabend in Hannover.

Als Beispiel nannte sie etwa eine professionelle Social-Media-Arbeit, mit der Salafisten Aufmerksamkeit erregen wollen. Zwar gebe es weiterhin salafistische Prediger, die auf Bühnen offen ihre radikalen Botschaften verbreiteten. Doch das neue Vorgehen sei oft moderner, unterschwelliger und darauf ausgerichtet, eine Spaltung zwischen Muslimen und Nicht-...

