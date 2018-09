Bund will Qualität fördern : Kabinett will «Gute-Kita-Gesetz» auf den Weg bringen

Das Bundeskabinett will heute (9.30 Uhr) das «Gute-Kita-Gesetzes» von Familienministerin Franziska Giffey auf den Weg bringen. Mit 5,5 Milliarden Euro bis 2022 will der Bund die Qualität der Kitas in Deutschland fördern. Zudem sollen Eltern bei den Kita-Gebühren entlastet werden.

von dpa

19. September 2018, 05:10 Uhr

Beschließen will das Kabinett auch einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), mit dem der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung zum Jahreswechsel von 3 auf 2,5 Prozent gesenkt wird. Die Förderung von Weiterbildung soll kräftig ausgebaut und der Bezug von Arbeitslosengeld erleichtert werden.

Die Ministerrunde will auch eine Arbeitsgruppe einsetzen, die bis Ende dieses Jahres Vorschläge für mehr Klimaschutz im Verkehr vorlegen soll. Das soll der Vorbereitung auf das deutsche Klimaschutzgesetz dienen. Zudem liegt dem Kabinett unter anderem ein Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus vor.