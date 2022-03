Politik : Kardinal Woelki nächste Woche bei Frühjahrsvollversammlung

Der umstrittene Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki will nächste Woche an der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz teilnehmen. Das teilte das Erzbistum Köln am Donnerstag mit. Die Frühjahrsvollversammlung in Bad Staffelstein in Bayern dauert von Montag bis Donnerstag nächster Woche.

Woelki war am Mittwoch nach fünfmonatiger Auszeit in sein Amt als Erzbischof von Köln zurückgekehrt. Allerdings hat er dem Papst seinen Amtsverzicht angeboten. Franziskus will „zu gegebener Zeit“ darüber entscheiden. Woelki bat die Gläubigen um eine zweite Chance. Das Verhältnis zwischen dem 65 Jahre alten Kardinal und den Gremien des Bistums gilt als ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.