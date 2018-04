Aserbaidschan-Affäre : Karin Strenz unter Korruptionsverdacht

Sie sollen eigentlich gegen Korruption vorgehen - doch nun stehen Angehörige des Europarats selbst am Pranger. Abgeordnete der Parlamentarischen Versammlung sollen mit Geld aus Aserbaidschan beeinflusst worden sein.

von Violetta Kuhn, Lena Klimkeit

23. April 2018, 08:04 Uhr

Externe Ermittler sehen starke Hinweise auf Korruption bei mehreren aktiven und ehemaligen Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. So habe eine Gruppe innerhalb der Organisation für Aserbaidschan gearbeitet, heißt es im Bericht einer Untersuchungskommission, der gestern Abend veröffentlicht wurde. Im Gegenzug sei Geld aus dem autoritär geführten Land geflossen. Auch die Führungen anderer Länder hätten versucht, mit Zahlungen Einfluss zu nehmen.

Zahlreiche Personen werden in dem Papier namentlich genannt, darunter die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz aus Goldberg (Landkreis Ludwigslust -Parchim), die von 2009 bis Anfang 2018 für Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung saß. Ihr wird vorgeworfen, gegen den Verhaltenskodex der Organisation verstoßen zu haben. So habe sie Interessenskonflikte nicht offengelegt, bevor sie an Wahlbeobachtungsmissionen in Aserbaidschan teilgenommen habe. Strenz soll über Umwege Geld aus dem Land angenommen haben.

Nach Medienberichten soll die Abgeordnete für ihre Lobbyarbeit im Jahr 2014 und im Januar 2015 jeweils zwischen 7500 und 15000 Euro von einer Firma namens Line M-Trade erhalten haben.

Im Juni 2015 habe sie laut Medienberichten im Europarat nicht für eine Forderung nach Freilassung aller politischen Gefangenen in Aserbaidschan gestimmt. Strenz äußert sich nicht zu den Vorwürfen.

In ihrer Zeit in Straßburg fiel Strenz immer wieder als Unterstützerin des Regimes auf. Zum Beispiel bescheinigte sie der Führung des Landes 2015 bei einer Beobachtermission einen Schritt nach vorn zu „fairen“ Wahlen.

Der SPD-Abgeordnete und stellvertretende Leiter der deutschen Delegation in Straßburg, Frank Schwabe, bezichtigt Strenz offen der Korruption. Sie habe im Zuge ihrer Wahlbeobachtermission Interessenskonflikte verheimlicht, schrieb er auf seiner Webseite. Dass sie nichts davon gewusst habe, dass das von ihr angenommene Geld aus Aserbaidschan stamme, sei eine Lüge. Er fordert schon länger, dass die CDU-Fraktion im Bundestag den Druck auf Strenz erhöht, ihr Mandat abzugeben.

Frau Strenz hatte in einer neunseitigen Stellungnahme im November dazu erklärt: „Mit dem Beratervertrag der Line-M-Trade GmbH habe ich nur ein Ziel verfolgt: die Schaffung neuer bzw. den Erhalt von Arbeitsplätzen.“

Der Europarat hat unter anderem zur Aufgabe, über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 47 Mitgliedstaaten zu wachen. Der Organisation mit Sitz in Straßburg gehören alle EU-Staaten an, daneben aber auch Länder wie die Türkei, Russland oder Aserbaidschan.

Im vergangenen Jahr wurde die Untersuchungskommission ins Leben gerufen, um Verdachtsfällen von Korruption in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats nachzugehen. Seit April vergangenen Jahres tragen die drei Mitglieder – allesamt ehemalige Richter – Informationen zusammen.

Auch der ehemalige Präsident der Parlamentarischen Versammlung, Pedro Agramunt, steht am Pranger. Es gebe starke Verdachtsmomente dafür, dass er an korrupten Handlungen beteiligt gewesen sei. Es könnte brisante Vorwürfe enthalten, auch gegen deutsche Politiker. Unangenehm könnte es auch für den ehemaligen italienischen Abgeordneten Luca Volontè werden. Er soll Berichten zufolge unter anderem über seine Stiftung mehr als zwei Millionen Euro aus Aserbaidschan angenommen und im Gegenzug das Abstimmungsverhalten seiner Kollegen beeinflusst haben.