Krieg : Kieler Landtag bekundet Solidarität mit Ukraine

Schleswig-Holsteins Landtag hat ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und gegen den Angriffskrieg Russlands gesetzt. „Wir, die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages, verurteilen das perfide Vorgehen Russlands, das den Krieg in das Herz Europas getragen hat, auf das Schärfste“, heißt es in einem Brief an den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk. Landtagsvizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber (SPD) und die Fraktionsvorsitzenden unterzeichneten das Schreiben am Dienstag.

„Solidarisch und in tiefer freundschaft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.