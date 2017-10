Nordkorea : Kim Jong Un verschafft seiner Schwester höheren Parteiposten

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Okt.2017 | 19:04 Uhr

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seine jüngere Schwester auf eine höhere Parteiposition befördert und sie damit näher ans Zentrum der Macht herangeführt.

Der Name Kim Yo Jongs tauchte am Sonntag in Berichten der Staatsmedien neben den Namen dreier weiterer Funktionäre auf, die bei einem Treffen des Zentralkomitees der herrschenden Arbeiterpartei am Samstag in Pjöngjang zu «alternativen Mitgliedern» des Politbüros ernannt wurden.

Trotz verschärfter internationaler Sanktionen bekräftigte Kim Jong Un in einer Rede, am umstrittenen Atomwaffenprogramm festhalten und es weiter ausbauen wollen. Das abgeschottete kommunistische Regime verfügt über Atombomben und entwickelt Langstreckenraketen, die auch die USA erreichen könnten.

US-Präsident Donald Trump richtete eine neue Drohung an die nordkoreanische Führung. Via Twitter bekräftigte er am Samstagnachmittag (Ortszeit) seine Ansicht, dass Gespräche über Abrüstung mit Nordkorea Zeitverschwendung seien.

Mit der Beförderung seiner Schwester stärkt Kim Jong Un die Stellung seiner Familie innerhalb der Staatsspitze. Das Zentralkomitee zählt zu den Führungsgremien der Partei, es besteht aus dem Politbüro - dem höchsten Vollzugsorgan - sowie dem Sekretariat. Neben anderen Funktionären wurde den Berichten zufolge am Samstag auch Außenminister Ri Yong Ho in das Politbüro gewählt.

Seit seiner Machtübernahme Ende 2011 hat Kim Jong Un seiner Schwester verschiedene Posten verschafft. Sie ist nach Berichten südkoreanischer Medien 30 Jahre alt. Seit sie 2014 zu einer stellvertretenden Abteilungsleiterin des Zentralkomitees aufgestiegen war, gibt es Spekulationen, dass sie ihrem Bruder bei den Regierungsgeschäften einmal stärker zur Hand gehen könnte.

Die Mutter des nach abweichenden Angaben 33 oder 34 Jahre alten Kim Jong Un und seiner Schwester ist die 2004 verstorbene Ko Yong Hi. Sie war die dritte Frau des früheren Alleinherrschers Kim Jong Il. Kurz nach seinem Tod im Dezember 2011 wurde sein Sohn zum neuen «obersten Führer» der Partei, der Streitkräfte und des Staates ausgerufen.

Kim warf den USA bei dem Parteitreffen erneut «nukleare Erpressung» vor. Die Partei werde den Ausbau der Atomstreitkräfte des Landes und parallel dazu die Entwicklung der Wirtschaft vorantreiben, wurde er zitiert. Der UN-Sicherheitsrat hatte zuletzt die Sanktionen gegen Nordkorea nach dessen sechstem Atomtest im September deutlich verschärft.

Trump betonte, Präsidenten und Regierungen hätten 25 Jahre lang mit Nordkorea gesprochen, es seien Vereinbarungen getroffen und Riesenmengen Geld ausgegeben worden. «Hat nicht funktioniert», fuhr er fort. «Vereinbarungen (wurden) verletzt, bevor die Tinte trocken war, USA-Unterhändler wurden zum Narren gehalten. Tut mir leid, aber nur eine Sache wird funktionieren!» Trump hat bereits mehrfach mit Alleingängen in dem Konflikt gedroht.

