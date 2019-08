110.000 Hektar verloren : Klöckner berät mit Verbänden über Nothilfen für den Wald

Angesichts massiver Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer in den deutschen Wäldern will Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit Verbänden über Nothilfen beraten. Heute sind sie zu einem Gespräch in Berlin eingeladen.

von dpa

29. August 2019, 04:25 Uhr

Teilnehmen sollen unter anderem Vertreter von Waldbesitzern und Forstwirtschaft, Naturschutz- und Jagdverbände, Holzverarbeiter und Kommunen. Das Treffen soll einen «Waldgipfel» von Bund und Ländern am 25. September vorbereiten, bei dem konkrete Beschlüsse gefasst werden sollen.

Stürme, Schädlinge und die extreme Dürre des vergangenen Jahres haben im Wald drastische Schäden angerichtet, auch in diesem Jahr ist es vielerorts zu trocken. Diskutiert wird daher darüber, den Wald besser für den Klimawandel zu wappnen. Klöckner und mehrere Verbände machen sich für ein großes Wiederaufforstungsprogramm mit mehreren Millionen Bäumen stark, um den Verlust von 110.000 Hektar Wald auszugleichen.