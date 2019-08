Beratungen über Nothilfen : Klöckner wegen Klimawandel für «aktive Waldbewirtschaftung»

Extreme Trockenheit und Schädlinge lassen den Wald leiden. Um die dramatischen Probleme in den Griff zu bekommen, sucht die Politik den Dialog mit Praktikern und Experten. Es geht um ein großes Programm.

von dpa

29. August 2019, 10:48 Uhr

Angesichts der Lage der deutscher Wälder und der Klimakrise hält Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner eine starke Holzwirtschaft für notwendig.

«Der Holzmarkt ist zusammengebrochen», sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in der Sendung «Radiowelt» des Bayerischen Rundfunks. «Wenn wir wollen, dass der Wald wirklich unser Klimaschutz-Mitkämpfer bleibt, dann brauchen wir eine aktive Waldbewirtschaftung, also langfristiges Binden von CO2 in Holz.»

Es stelle sich deshalb die Frage: «Wie bauen wir mehr mit Holz, wie setzen wir Holz mehr ein und wie können wir dafür sorgen, dass dieser Holzmarkt nicht komplett zusammenbricht und wir Holz auch gut lagern können?»

Klöckner trifft sich heute mit Verbänden, um angesichts massiver Schäden durch Dürre und Borkenkäfer in deutschen Wäldern über Nothilfen und eine große Wiederaufforstung zu beraten. Das Treffen soll einen «Waldgipfel» von Bund und Ländern am 25. September vorbereiten, bei dem dann konkrete Beschlüsse gefasst werden sollen.

Die Forstwirtschaft hatte im Vorfeld einen umfassenden «Pakt für den Wald» gefordert. Insgesamt sei von Kosten von rund zwei Milliarden Euro auszugehen, erläuterte der Verband der privaten Waldeigentümer (AGDW). Klöckner sagte dazu am Donnerstag im Deutschlandfunk: «Eines ist klar, dass die Bundesregierung nicht Verluste von Privatbesitzern oder kommunalen Wäldern ausgleichen kann.» Es werde darum gehen, im allgemeinen Interesse wieder aufzuforsten.