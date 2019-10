Wochenlange Verhandlungen : Koalition vertagt Verhandlungen über Grundrente erneut

Die Grundrente kommt nicht vom Fleck: So lange die Berliner Koalitionspartner sich bei der Bedürftigkeitsprüfung nicht einigen, müssen Kleinstrentner weiter warten.

von dpa

23. Oktober 2019, 14:45 Uhr

Auch nach wochenlangen Verhandlungen hat sich die Koalition noch nicht auf eine Lösung für die geplante Grundrente verständigt.

Eine hochrangige Arbeitsgruppe von Union und SPD vertagte ihre Beratungen erneut, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Verhandlungen sollen voraussichtlich in der kommenden Woche fortgesetzt werden. Damit gelang es dem Regierungsbündnis nicht, einen Durchbruch vor der Landtagswahl in Thüringen an diesem Sonntag zu erzielen.

Geplant ist ein Rentenaufschlag für Senioren, die mindestens 35 Jahre lang gearbeitet haben oder Zeiten der Kindererziehung oder Pflege aufweisen, aber nur eine kleine Rente bekommen. Während die SPD möglichst vielen Betroffenen die Grundrente gewähren will, pocht die Union darauf, den Rentenaufschlag strenger von einer Prüfung der Bedürftigkeit abhängig zu machen.