Ukraine-Krieg : Kontakte und Vokabeln: Geflüchtete arbeiten in Kleiderkammer

Kleider sortieren und dabei leichte deutsche Vokabeln lernen und erste Kontakte zu Einheimischen knüpfen - das ist das Ziel des neuen Kleiderkammer-Projektes des Hamburger Arbeiter-Samariter-Bundes. Am ersten Tag kamen bereits die ersten Flüchtlinge in Rissen an.

„Das ist eine blaue Hose“, „das ist eine Decke“, „Ich bin Rene“ - in einer neuen Kleiderkammer des Hamburger Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sollen ukrainische Flüchtlinge nicht nur mit dem Nötigsten ausgestattet, sondern nebenbei auch integriert werden. Seit Dienstag arbeiten die Kriegsvertriebenen und Hamburger Ehrenamtlichen in der Kleiderkammer in ...

