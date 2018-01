Simbabwe : Korruptionsermittlungen gegen Ex-Präsident Mugabes Familie

vergrößern 1 von 1 Foto: Aaron Ufumeli 1 von 1

von dpa

erstellt am 08.Jan.2018 | 11:46 Uhr

Unter anderem werde geprüft, wie Grace Mugabe zu großen Ländereien im Bereich Mazowe gekommen sei und ob sie frühere Anwohner vertreiben ließ. Gegen die beiden Söhne gebe es vorläufige Ermittlungen wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten beim Handel mit Mineralien, so Nguni. Die Anti-Korruptionsbehörde will ihre Erkenntnisse nach Abschluss der Verfahren an die Justiz übergeben. Die Staatsanwaltschaft muss dann über die Einleitung von Verfahren entscheiden.

Robert Mugabe (93) war Ende November in Folge eines Militärputsches nach 37 Jahren an der Macht zurückgetreten. Er wollte seine beim Volk und beim Militär unbeliebte Frau Grace (52) offenbar als Nachfolgerin an der Staatsspitze etablieren. Unter Simbabwes neuem Präsidenten Emmerson Mnangagwa sind bereits mehrere frühere Verbündete von Grace Mugabe ins Visier der Justiz geraten. Grace wurde wegen ihres luxuriösen Lebensstils und zahlreicher Einkaufsreisen oft als «Gucci Grace» bezeichnet. Simbabwe gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.