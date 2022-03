Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die aktuelle Lage

Die Kämpfe in der Ukraine gehen unerbittlich weiter. Beim Beschuss eines Wohnhauses in Charkiw gibt es Tote - darunter ein Kind. Derweil wendet sich der ukrainische Präsident mit martialischen Worten an die russische Bevölkerung.

Die Kämpfe an den Frontabschnitten in der Ukraine sind auch in der Nacht fortgesetzt worden. Beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses in Charkiw im Osten der Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden - darunter ein neun Jahre alter Junge. Das Gebäude in der Nähe eines Industriegebiets sei in der Nacht beschossen wo...

