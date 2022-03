Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Der Krieg in der Ukraine dauert nunmehr fast einen Monat. Der Vormarsch der russischen Truppen gerät ins Stocken. Doch das tägliche Töten geht weiter. Die Entwicklungen im Überblick.

Nach fast einem Monat Krieg in der Ukraine gibt es weiterhin kaum Hoffnung auf Frieden. Angesichts zunehmender Gewalt gegen Zivilisten rief Präsident Wolodymr Selenskyj seine Landsleute in einer neuen Videobotschaft zum Durchhalten gegen die russischen Truppen auf. Selenskyj ruft zum Durchhalten auf Selenskyj appellierte an seine Landsleute, alles zu t...

