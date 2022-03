Bosporos : Krieg in der Ukraine: Der Seiltanz Erdogans um die Meerengen

Die Türkei unterhält gute Beziehung zu Kiew und zu Moskau. Im Krieg kommt ihr eine besondere Rolle zu, denn sie hat die Hoheit über die Meerengen zum Schwarzen Meer. Muss Ankara sich zwischen Ukraine und Russland entscheiden?

Der Krieg in der Ukraine wird für das Nato-Land Türkei zu einem Balanceakt. Besonders in ihrer Rolle als Hüterin der Meerengen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer steckt das Land nach Ansicht von Experten derzeit in einer schwierigen Lage. „Die Türkei muss ihre Aktionen nun sehr sorgfältig einfädeln“, sagte Serhat Güvenc, Professor für Internationa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.