Russische Invasion : Krieg in der Ukraine: So ist die aktuelle Lage

Der ukrainische Präsident soll heute vor dem Bundestag sprechen. Mariupols Bürgermeister sagt, Privatautos hätten unter Beschuss die Stadt verlassen - Entwicklungen im Überblick.

Nach drei Wochen Krieg, Flucht und Vertreibung wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an diesem Donnerstag mit einem direkten Appell an Deutschland. Der 44-jährige soll am Morgen per Videoschalte im Bundestag sprechen. In der Nacht meldete die Ukraine erneut Kämpfe mit russischen Angreifern unter anderem in der Nähe der Hauptstadt K...

