Erinnerungskultur : Künstler Gunter Demnig verlegt 6000. Stolperstein in Hamburg

Chung Ying - das ist ein Name, den viele Deutsche vermutlich nicht auf einem Stolperstein erwarten würden. In Hamburg wird jetzt an chinesischstämmige Opfer des Nationalsozialismus erinnert.

Hamburg | Der Künstler Gunter Demnig hat am Montag den 6000. Stolperstein in Hamburg verlegt. Er soll an Chung Ying und zwölf weitere chinesische Opfer im ehemaligen Chinesenviertel im Stadtteil St. Pauli erinnern. „6000 Stolpersteine in der Stadt, das heißt 6000 Mal Konfrontation mit einer Vergangenheit, für die wir Verantwortung zu übernehmen haben“, sagte...

