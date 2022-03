Schulen : Kultusministerkonferenz endet mit Gespräch mit Lehrern

Mit einem Gespräch mit den Lehrerverbänden endet heute die Kultusministerkonferenz (KMK) in Lübeck. Ein Thema der Beratungen am Donnerstag war der Lehrkräftebedarf in den kommenden Jahren. Wegen des demografischen Wandels drängen künftig weniger junge Frauen und Männer auf den Arbeitsmarkt. Nach Überzeugung der KMK-Präsidentin und schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien (CDU) müssen die Bundesländer das Problem des Lehrkräftenachwuchses gemeinsam angehen.

Am Donnerstag hatten die Kultusminister auch darüber gesprochen, wie die vielen Tausend Kinder und Jugendlichen, die vor dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Deutschland fliehen, in Kitas und Schulen integriert werden können....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.