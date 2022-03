Politik : Land winkt Geldregen aus Porsche-Börsengang

Niedersachsen könnte finanziell kräftig vom geplanten Börsengang der Volkswagen-Tochter Porsche profitieren. Die FDP im Landtag fordert daher Klarheit von der Landesregierung, wie die mögliche Sonderdividende von bis zu einer Milliarde Euro eingesetzt werden soll. Für Mittwoch beantragte die Fraktion eine Unterrichtung über die Pläne. „Das Geld sollte komplett in dringend nötige Investitionen fließen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Dienstag. Eine Erhöhung des Aktienanteils an VW lehne die FDP hingegen entschieden ab.

Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet, die Landesregierung erwäge, seine Volkswagen-Beteiligung mit dem Geld aus dem Porsche-Börsengang aufzustocken. Dazu könnten VW-Aktien sowie Porsche-Vorzugsaktien gekauft werden. Die Landesregierung lehnte einen Kommentar zu dem Bericht auf Nachfrage ab. Derzeit hält das Land 11,8 Prozent der Anteile an Volkswag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.