Politik : Landesparlamente verurteilen Angriffskrieg auf Ukraine

Russland Präsident Wladimir Putin schickt Kampfflugzeuge, Panzer und Soldaten in die Ukraine. Politiker aus Niedersachsen und Bremen reagieren entsetzt.

Politiker aus Niedersachsen und Bremen haben den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt. „Es ist ein Krieg vor unserer eigenen Haustür“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag im Landtag in Hannover. Kiew liege rund 1500 Kilometer von Hannover entfernt - „das ist nicht viel“. Täter und Opfer seien in dem ...

