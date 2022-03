Pandemie : Landesregierung beschließt Wegfall strenger Corona-Regeln

Die meisten strengen Corona-Regeln werden in Schleswig-Holstein wie angekündigt am Samstag abgeschafft. Trotz stark gestiegener Infektionszahlen beschloss das Kabinett am Freitag die neue Corona-Landesverordnung. Damit entfallen am Samstag weitgehend Vorschriften wie Zugangs- und Kapazitätsbeschränkungen. Masken- und Testpflichten gelten im Norden aber weiterhin.

Das Infektionsschutzgesetz erlaubt für eine Übergangszeit, dass Schleswig-Holstein Masken- und Testpflichten in bestimmten Bereichen fortführen wird. Nur in Diskotheken und ähnlichen Lokalen gilt weiter 2G plus, also dürfen nur geimpfte und genesene Menschen hinein, wenn sie außerdem einen aktuellen negativen Test vorlegen. Bis 2. April müssen beispie...

