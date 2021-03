Start ins Superwahljahr : Landtagswahlen: Verhaltener Auftakt in den Wahllokalen

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden an diesem Sonntag neue Landtage gewählt. Wegen der Corona-Pandemie ist in den Wahllokalen allerdings nur wenig los.

Mainz/Stuttgart | Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind an diesem Sonntag verhalten gestartet. Seit 8.00 Uhr sind die Wahllokale in beiden Ländern geöffnet. Jedoch war der Andrang bis zum Mittag überschaubar. „Wegen der hohen Zahl an Briefwählern war es in den Wahllokalen bislang sehr ruhig“, sagte der Landeswahlleiter in Rheinland-Pfalz. ...

