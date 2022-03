Corona-Pandemie : Lauterbach will Ländern Kriterien für Hotspots vorschlagen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über Hotspot-Regel für schärfere Maßnahmen. Bundesgesundesheitsminister Karl Lauterbach will, wie die Länder die Hotspots bestimmen können.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will den Ländern vier Kriterien zur Bestimmung von Corona-Hotspots vorschlagen. „Ich werde am Montag die Gesundheitsminister der Länder darüber informieren, was aus meiner Sicht die Kriterien sind, nach denen die Länder die Hotspots bestimmen können“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag im Sender Bild TV mit Bli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.