Krieg gegen die Ukraine : Lawrow zu Gesprächen mit Kuleba in der Türkei eingetroffen

Es ist das erste Treffen der Außenminister Russlands und der Ukraine seit Invasionsbeginn: Lawrow und Kuleba beraten über Möglichkeiten zur Beendigung des Kriegs. Danach soll es getrennte Statements geben.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist zu Gesprächen mit seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba in der Türkei eingetroffen. Am Donnerstagmorgen traf er in Antalya zunächst den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Lawrows Sprecherin Maria Sacharowa veröffentlichte im Nachrichtenkanal Telegram Fotos davon. Vor dem Gipfel traf sich Cavusoglu...

