Ukraine-Krieg : Leichtes Aufenthaltsrecht für vor Kriegsbeginn Eingereiste

Nach dem Willen des nordrhein-westfälischen Integrationsministers Joachim Stamp sollten auch schon kurz vor dem Ukraine-Krieg eingereise Flüchtlinge schnelles und unkompliziertes Aufenthaltsrecht bekommen können. „Es wäre falscher und für die Menschen belastender bürokratischer Aufwand, sie in Asylverfahren zu schicken“, erklärte der FDP-Politiker am Freitag in Reaktion auf die vorgesehene Regelung.

Am Donnerstag hatten die EU-Staaten sich darauf geeinigt, erstmals eine Richtlinie für den Fall eines „massenhaften Zustroms“ von Vertriebenen umzusetzen. Der Schutz gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Stamp begrüßte den EU-Beschluss dazu als „historischen Meilenstein“. Endlich bekenne sich die Eur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.