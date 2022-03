Atomkraft : Lemke bedauert längere Reaktor-Laufzeiten in Belgien

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat die geplante Laufzeitverlängerung zweier Atomreaktoren in Belgien bedauert und die generelle Abkehr von der Kernenergie in Deutschland bekräftigt. Sie gehe selbstverständlich davon aus, dass Belgien frühzeitig eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung für die Meiler Tihange 3 und Doel 4 einleiten werde, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gelte es auch, Sorgen der Bevölkerung in der grenznahen Region rund um Aachen ernst zu nehmen.

Für Deutschland seien die Pro- und Contra-Argumente zur Frage einer AKW-Laufzeitverlängerung in den vergangenen Wochen gründlich abgewogen worden, sagte Lemke. „Das Ergebnis war eindeutig: Einem kleinen Beitrag zur Energieversorgung stünden große wirtschaftliche, rechtliche und sicherheitstechnische Risiken entgegen. Das wäre weder sinnvoll noch vertre...

