Ukraine-Krieg : Lies lehnt längere AKW-Laufzeiten ab: Windkraft ausbauen

Wie kann die Energieversorgung in Deutschland angesichts des Krieges in der Ukraine gesichert werden? Erste Politiker wollen abgeschaltete deutsche Atomkraftwerke wieder ans Netz bringen. Doch es gibt prominente Stimmen, die Alternativen ins Spiel bringen.

Niedersachsens Energie- und Umweltminister Olaf Lies (SPD) will trotz des Ukraine-Krieges die Kernkraftwerke in Deutschland nicht länger am Netz lassen. „Das ist aus meiner Sicht überhaupt keine Option. Diese Debatte sollten wir zügig beenden“, sagte Lies der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag). Es gebe keine Möglichkeiten, die Kernkraftwerke am Netz ...

